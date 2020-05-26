Губернатор Сумщины за день представил сразу трех новых глав райгосадминистраций Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко представил активам районов глав Краснопольской, Тростянецкой и Великописаревской районных государственных администраций.

Согласно распоряжению Президента Украины председателем Тростянецкой районной государственной администрации стал Владимир Бурлака, Великописаревскую РГА возглавил Сергей Думчиков, главой Краснопольской райгосадминистрации стал Руслан Сиренко.

Глава облгосадминистрации во время представления новых руководителей райгосадминистраций выразил уверенность, что те приложат максимум усилий, чтобы вместе с жителями районов навести порядок на вверенных им территориях, внедрять реформы, отремонтировать дороги, создать такие условия жизни, чтобы люди гордились своим родным краем.

Новые главы райгосадминистраций в свою очередь выразили благодарность за доверие и пообещали работать честно, добросовестно и ответственно.

Справка

Владимир Бурлака работал исполняющим обязанности управляющего Тростянецкого отделения филиала Сумского областного управления АО «Ощадбанк». Сергей Думчиков перед назначением на должность глава райгосадминистрации работал заведующим военно-учетного бюро Косовщинского сельсовета. Руслан Сиренко имеет опыт работы на руководящих должностях ООО «Гарант Консалтинг» в г. Сумы.