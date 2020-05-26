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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:08385

В Сумах в ДТП погиб велосипедист

5 июня, около 21.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной.

При обстоятельствах, которые сейчас устанавливаются, произошло столкновение между автомобилем Ford Focus и велосипедистом, которые двигались в попутном направлении.

Вследствие ДТП 36-летний велосипедист получил тяжелые телесные повреждения. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. На следующий день, к сожалению, от полученных травм он погиб в медицинском учреждении.

Обстоятельства, при которых произошла данная авария, выясняют следователи Сумского отделения полиции.

Право Дтп Смертельное ДТП
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