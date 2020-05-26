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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23172

В Сумах снова майданят мусорщики

Сегодня, 10 июня, на пл. Независимости снова тесно.

На майдан третий раз вышли работники ООО «А-Муссон», которые не согласны с итогами конкурса по определению перевозчиков ТБО.

Напомним: конкурсная комиссия поделила Сумы пополам между ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон», хотя последние 5 лет последнее вывозило мусор с ¾ территории города.

Работники «А-Муссон» приходили на пл. Независимости в пятницу перед сессией, которая не собралась из-за отсутствия кворума, и вчера. Сегодня сессия уже началась.

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Экономика А-Муссон Мусорный конкурс
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