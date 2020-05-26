В Сумах снова майданят мусорщики

На майдан третий раз вышли работники ООО «А-Муссон», которые не согласны с итогами конкурса по определению перевозчиков ТБО.
Напомним: конкурсная комиссия поделила Сумы пополам между ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон», хотя последние 5 лет последнее вывозило мусор с ¾ территории города.
Работники «А-Муссон» приходили на пл. Независимости в пятницу перед сессией, которая не собралась из-за отсутствия кворума, и вчера. Сегодня сессия уже началась.
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