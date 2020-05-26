В Сумах началась мусорная сессия (трансляция)

На повестке дня один из вопросов «Об определении исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».
Напомним: исполком уже утвердил итоги мусорного конкурса, согласно которым город поделили пополам между ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон». Последняя компания не согласна с результатами конкурса, ее работники уже дважды выходили на пл. Независимости митинговать. Первый раз в пятницу, когда депутаты не собрали кворум для начала сессии и вчера. Сегодня их митинг также продолжается…