В Сумах началась мусорная сессия (трансляция) Сегодня, 10 июня, проходит сессия Сумского горсовета.

На повестке дня один из вопросов «Об определении исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

Напомним: исполком уже утвердил итоги мусорного конкурса, согласно которым город поделили пополам между ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон». Последняя компания не согласна с результатами конкурса, ее работники уже дважды выходили на пл. Независимости митинговать. Первый раз в пятницу, когда депутаты не собрали кворум для начала сессии и вчера. Сегодня их митинг также продолжается…