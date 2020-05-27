Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе Сегодня, 10 июня, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «Об определении исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

Напомним: исполком уже утвердил итоги мусорного конкурса, согласно которым город поделили пополам между ООО «Сервисресурс» (лоты 1 и 2) и ООО «А-Муссон» (3 и 4). Последняя компания не согласна с результатами конкурса, ее работники уже трижды выходили на пл. Независимости митинговать. Первый раз в пятницу, когда депутаты не собрали кворум для начала сессии и вчера. Сегодня их митинг также продолжается.

После непродолжительной дискуссии депутаты приняли решение 29 голосами «за», 2 человека воздержались, 2 не голосовали.