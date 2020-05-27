Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе

Напомним: исполком уже утвердил итоги мусорного конкурса, согласно которым город поделили пополам между ООО «Сервисресурс» (лоты 1 и 2) и ООО «А-Муссон» (3 и 4). Последняя компания не согласна с результатами конкурса, ее работники уже трижды выходили на пл. Независимости митинговать. Первый раз в пятницу, когда депутаты не собрали кворум для начала сессии и вчера. Сегодня их митинг также продолжается.
После непродолжительной дискуссии депутаты приняли решение 29 голосами «за», 2 человека воздержались, 2 не голосовали.
Сегодня, 10 июня, на пл. Независимости снова тесно....
Сегодня, 5 июня, должна пройти сессия Сумского горсовета, которая определит перевозчиков мусора в Сумах по проведенного результатам конкурса....
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Сегодня, 1 июня, стали известны результаты конкурса на определение исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов в городе Сумы....
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