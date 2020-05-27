Как живет закрытое на карантин село на Сумщине (видео) Четвертый день на карантине небольшое село Горобовка в Белопольском районе.

Коронавирусной инфекцией там заболели 13 человек. Чтобы вирус не распространялся дальше, населенный пункт закрыли. Люди говорят - обеспокоены, но жизнь продолжается, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сейчас на въезде в село установили контрольно-пропускной пункт. Движение транспорта полностью перекрыто, пропускаются только автомобили, которые привозят продукты, и экстренные службы.

Рядом со шлагбаумом - палатка, в котором дежурит медсестра Лидия Бугаева. Она рассказывает - в костюме жарко, поэтому, она ждет одноразовые халаты. Всем людям, которые пересекают блокпост, меряют температуру. Транспорт дезинфицируют.

В самом селе после обеда - пусто. Местная жительница Галина говорит - люди стали закрытыми, не приезжают дети к родителям. «Люди волнуются за свое здоровье. Все обеспокоены. Изменилось все», - говорит Галина.

«Когда вокруг такая болезнь – вроде бы и страшно, но у нас это совсем не ощущается. Мы живем, как жили. Хлеб возили, продукты возили. Ну как у нас нет магазинов - мы привыкли. Нет такого, чтобы люди сидели голодные», - рассказывает другая жительница Горобовка Светлана.

В Горобовке проживает чуть более 300 человек. Медикаменты и продукты им будут завозить три раза в неделю, рассказывает горобовский староста Михаил Усенко.

Всего в Горобовке зафиксировали 13 человек с коронавирусной болезнью. По словам врача-эпидемиолога Сумского лабораторного центра Галины Христенко, одна из двух больных, находящихся в больнице, готовится к выписке. Остальные лечатся дома.