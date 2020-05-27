В Сумах пройдет чемпионат города по теннису

Турнир будет проходить в возрастных категориях до 12, 14 и 16 лет в личном и парном разрядах.
Регистрация участников будет проходить 25 июня с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной академии.
Участие бесплатное.
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