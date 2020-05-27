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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20285

В Сумах пройдет чемпионат города по теннису

26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек.

Турнир будет проходить в возрастных категориях до 12, 14 и 16 лет в личном и парном разрядах.

Регистрация участников будет проходить 25 июня с 16.00 до 18.00 на кортах Теннисной академии.

Участие бесплатное.

Спорт Анонс Теннис
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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