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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35277

У Сумах відзначили призерів конкурсу на кращу світлину у вишиванці

Мер Сум Олександр Лисенко на початку LХХVІ сесії міської ради нагородив переможців фотоконкурсу «Моя вишиванка–2020», який провів відділ у справах молоді та спорту.

Від молоді міста на конкурс надійшло 32 світлини. Найкращих визначали за кількістю «лайків» від користувачів Facebook.

Сувеніри з символікою Сум із рук міського голови отримали Еліна Погоржельська, Вікторія Остапенко та Ангеліна Глухова. Іншим двом переможницям конкурсу: Дар’ї Буднік та Ользі Панок, які не змогли бути присутніми на нагородженні, заслужені ними подарунки відділ у справах молоді та спорту вручить в особистому порядку.

Общество Вышиванки Конкурс вышиванок
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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