У Сумах відзначили призерів конкурсу на кращу світлину у вишиванці Мер Сум Олександр Лисенко на початку LХХVІ сесії міської ради нагородив переможців фотоконкурсу «Моя вишиванка–2020», який провів відділ у справах молоді та спорту.

Від молоді міста на конкурс надійшло 32 світлини. Найкращих визначали за кількістю «лайків» від користувачів Facebook. Сувеніри з символікою Сум із рук міського голови отримали Еліна Погоржельська, Вікторія Остапенко та Ангеліна Глухова. Іншим двом переможницям конкурсу: Дар’ї Буднік та Ользі Панок, які не змогли бути присутніми на нагородженні, заслужені ними подарунки відділ у справах молоді та спорту вручить в особистому порядку.