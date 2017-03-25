Мэру Сум уже можно задавать вопросы на ежегодный отчет

Учитывая карантин, отчетность будет проходить в режиме онлайн-трансляции на Youtube-канале Сумского городского совета. Начало трансляции в 19:00.
Сумчане могут подать свои вопросы мэру с 10 по 17 июня включительно по адресу: площадь Независимости, 2; на электронную почту letter@smr.gov.ua; через онлайн-форму на сайте городского совета в разделе «Е-обращение» с темой «Вопрос на отчет городского головы» или по телефону 70-00-07.
Для получения ответа, в обращениях должна содержаться имя и фамилия лица, подающего обращение, а также его контактные данные.
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