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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:431530

В районе на Сумщине отменяется смягчение карантина

9 июня состоялось внеочередное заседание Тростянецкой районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

И.о. заведующей Тростянецкого районного лабораторного отделения Ахтырского горрайонного отдела государственного управления «Сумской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Валентина Одража отметила, что на 9 июня в Тростянецком районе зарегистрировано 9 подтвержденных случаев заболевания COVID-19: из них: 1 - госпитализированы, 1 – умер, на самоизоляции - 5, выздоровели - 2. Показатель инцидентности составляет 20,5 на 100 тыс. населения и превышает целевой (нормативный) показатель 12 на 100 тыс. населения.

Принимая во внимание фактическое состояние эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Тростянецком районе в соответствии с критериями определенных п.4 постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 №392, члены комиссии приняли решение отменить, начиная с 10 июня принятые на заседании районной комиссии ТЭБ и ЧС 5 июня ослабление противоэпидемических мероприятий по функционированию предприятий общественного питания, проведения религиозных мероприятий и проведения мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.

Директору ГП «Тростянецкое лесное хозяйство» и директору ЗАО «Монделис Украина» приказами по предприятиям отстранить от работы контактных лиц до момента получения результатов ПЦР-тестов.

Тростянецкому отделению полиции обеспечить соблюдение общественного порядка и карантинных требований к улучшению эпидемической ситуации.

Общество Карантин Тростянецкий район
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