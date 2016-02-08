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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44153

Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков

Шестой апелляционный административный суд отменил "заниженные" нормы потребления газа.

Об этом в своем Facebook написал советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.

Трохимец напомнил, что ранее действовали такие нормы потребления газа:

▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 3,28;

▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 5,39;

▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 10,49.

Однако суд их отменил и вернул такие:

▪️ плита газовая при наличии централизованного снабжения горячей воды - 9,8;

▪️ плита газовая при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газового водонагревателя - 18,3;

▪️ плита газовая и газовый водонагреватель - 23,6.

В то же время, Министерство энергетики окончательного решения еще не приняло.

Эксперты призывают Минэнерго повысить нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Объясняют они это дискриминацией, которая в условиях неучтенного газа приводит к тому, что люди со счетчиками платят за тех, кто без. В то же время, Министерство энергетики указывает, что это предложение должно пройти экспертный совет.

Также в министерстве указывают, что людям необходимо бесплатно установить счетчики.

"Правда, последний вопрос больше относится к НКРЭКУ и Комитету по энергетике и ЖКХ Верховной Рады Украины, который возглавляет Андрей Герус. Но эти государственные институты не очень озабочены судьбой людей и не собираются их защищать", - добавляет советник и.о. министра.

Экономика Норма потребления газа
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