Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12226

Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн

31 мая в онлайн-режиме прошел Одесса Нова Пошта полумарафон.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Теперь организаторы подвели итоги.

В забеге на 21 км победили ахтырчанин Игорь Панченко (тренер Евгений Глыва) – 1:16:57 и сумчанка Мария Радько (тренер Татьяна Головченко) – 1:21:24, которая показала 9-е время в общем зачете.

На «десятке» очередную победу одержал воспитанник Сумской ШВСМ Валерий Буян (тренеры Татьяна Головко и Владимир Закиров), выступавший за родной Кривой Рог, - 33:32.

Спорт Игорь Панченко Мария Радько Полумарафон
view counter

По тематике

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона
16.05.2020 21:33

Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона

9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон....

Сумской полумарафон пройдет 9 мая: регистрация уже открыта
06.12.2019 21:21

Сумской полумарафон пройдет 9 мая: регистрация уже открыта

Новый беговой сезон от NEWRUN начинается 26 апреля с Запорожского марафона, а прожолжится сумским полумарафоном уже 9 мая....

Сумской бегун выиграл полумарафон в Николаеве
05.11.2019 13:46

Сумской бегун выиграл полумарафон в Николаеве

3 ноября в Николаеве прошел традиционный полумарафон....

В Сумах провели четвертый полумарафон
05.05.2019 15:28

В Сумах провели четвертый полумарафон

Сегодня, 5 мая, в Сумах прошел 4-й «Сумы Новая Почта полумарафон»....

04.05.2019 15:53

В Сумах из-за полумарафона завтра перекроют центр города

Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....

Новости

Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
Сегодня 09:54
На Сумщине за сутки никто не заболел коронавирусом, один вылечился
Сегодня 09:34
На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Вчера 08:30
Центром одного из укрупненных районов на Сумщине может стать Тростянец
Сегодня 15:38
Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу
Сегодня 15:30
На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»
Сегодня 14:46
Сумского студента выбрали в исполком УАФ
Сегодня 13:57
Суд восстановил люстрированного прокурора Сумской области
Сегодня 13:25
Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн
Сегодня 13:12
В Сумах будут судить трех участников ОПГ, которые из СИЗО обманывали доверчивых граждан
Сегодня 12:57
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков
Сегодня 12:44
Мэру Сум уже можно задавать вопросы на ежегодный отчет
Сегодня 12:05
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.