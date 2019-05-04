Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн 31 мая в онлайн-режиме прошел Одесса Нова Пошта полумарафон.

Бегуны со всей Украины могли пробежать одну из трех дистанций на выбор – 5, 10 или 21 км на своей трассе и потом отослать результаты, зафиксированные их гаджетами. Теперь организаторы подвели итоги.

В забеге на 21 км победили ахтырчанин Игорь Панченко (тренер Евгений Глыва) – 1:16:57 и сумчанка Мария Радько (тренер Татьяна Головченко) – 1:21:24, которая показала 9-е время в общем зачете.

На «десятке» очередную победу одержал воспитанник Сумской ШВСМ Валерий Буян (тренеры Татьяна Головко и Владимир Закиров), выступавший за родной Кривой Рог, - 33:32.