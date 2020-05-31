Сумчан приглашают на велопробег Хотите получить массу положительных эмоций, проехаться по живописным местам и хорошо провести время в веселой, дружелюбной, спортивной компании?

Тогда вас ждут на велопробег!

Сбор возле входа в парк им.Кожедуба в воскресенье, 14 июня, в 10.00.

С собой обязательно иметь хорошее настроение и велосипед.

Все мероприятия, связанные с карантином будут сделаны: температурный скрининг, дезинфекция рук, формирование групп не более 10 человек.

Велопробег проводит Федерация кикбоксинга Сумщины и Сумская областная организация ФСО «Колос».

Вопросы можно задать в группе в Фейсбуке.