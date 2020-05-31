Сумчан приглашают на велопробег

Тогда вас ждут на велопробег!
Сбор возле входа в парк им.Кожедуба в воскресенье, 14 июня, в 10.00.
С собой обязательно иметь хорошее настроение и велосипед.
Все мероприятия, связанные с карантином будут сделаны: температурный скрининг, дезинфекция рук, формирование групп не более 10 человек.
Велопробег проводит Федерация кикбоксинга Сумщины и Сумская областная организация ФСО «Колос».
Вопросы можно задать в группе в Фейсбуке.
26 июня ко Дню Конституции Украины, всех желающих приглашают принять участие в Открытом чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа....
26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....
Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі «ЕкоКрос», що приурочений до всесвітньої акції «Година Землі»....
Якщо хочеш активно вийти з карантинної сплячки та не боїшся намочити ніжки – Центр дозвілля молоді запрошує тебе на "Байд...
15-18 червня у Сумах в готелі «Reikartz Суми» пройде друга Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»....