В Сумах будут судить трех участников ОПГ, которые из СИЗО обманывали доверчивых граждан Прокуратурой Сумской области утвержден и 9 июня направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников преступной группы, которые из мест несвободы обманывали доверчивых граждан (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, находясь в следственном изоляторе, 9 раз судимый мужчина, в том числе за убийство, разбой и грабежи, организовал преступную группу, привлекая к противоправной деятельности двух заключенных. Мужчины подыскивали в сети Интернет объявление о продаже товара, звонили продавцу и договаривались о его покупке. Когда продавец называл номер карты, через некоторое время ему звонили якобы работники банковского учреждения и мошенническим путем выпытывали данные, с помощью которых со счета владельца снимали все средства.

Во время санкционированных обысков в марте 2020 года в камерах обвиняемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, «черновые» записи, банковские карты и другие запрещенные вещи. Действия организатора также квалифицированы по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступлений) УК Украины.

Досудебное следствие проведено следственным управлением Нацполиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.