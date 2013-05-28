На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»

Проєкт проходитиме протягом червня-вересня 2020 року серед дитячих бібліотек, центральних районних бібліотек, районних бібліотек і бібліотек об’єднаних територіальних громад Сумської області, які надають інформаційні послуги користувачам-дітям.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0542) 22-00-66.
Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 27.05.2020 № 224-ОД функции и полномочия управления культуры Сумской ОГА в сфере охраны культурного наследия...
Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....
7 февраля между управлением культуры Сумской облгосадминистрации и Украинским центром культурных исследований подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры....
18 вересня в Сумах відбудеться зустріч із номінантами Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”....
На базе Сумской школы №15 имени Д. Турбина создан первый в области и один из немногих в Украине Музей писателей...