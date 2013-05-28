Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46139

На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації започатковує проведення проєкту на кращий інформаційний ресурс з популяризації творчості письменників-земляків «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли».

Проєкт проходитиме протягом червня-вересня 2020 року серед дитячих бібліотек, центральних районних бібліотек, районних бібліотек і бібліотек об’єднаних територіальних громад Сумської області, які надають інформаційні послуги користувачам-дітям.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (0542) 22-00-66.

Досуг Писатели Управление культуры
view counter

По тематике

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку
29.05.2020 15:08

У управления культуры Сумской ОГА забрали каждую девятую памятку

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации от 27.05.2020 № 224-ОД функции и полномочия управления культуры Сумской ОГА в сфере охраны культурного наследия...

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
25.02.2020 15:02

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна

Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....

Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований
08.02.2019 12:06

Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований

7 февраля между управлением культуры Сумской облгосадминистрации и Украинским центром культурных исследований подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры....

17.09.2018 12:12

Сумчан запрошують на зустріч із номінантами “Коронації слова”

18 вересня в Сумах відбудеться зустріч із номінантами Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”....

28.05.2013 14:21

В сумской школе открылся музей писателей

На базе Сумской школы №15 имени Д. Турбина создан первый в области и один из немногих в Украине Музей писателей...

Новости

Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
Сегодня 09:54
На Сумщине за сутки никто не заболел коронавирусом, один вылечился
Сегодня 09:34
На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Вчера 08:30
Центром одного из укрупненных районов на Сумщине может стать Тростянец
Сегодня 15:38
Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу
Сегодня 15:30
На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»
Сегодня 14:46
Сумского студента выбрали в исполком УАФ
Сегодня 13:57
Суд восстановил люстрированного прокурора Сумской области
Сегодня 13:25
Сумчанка и ахтырчанин выиграли Одесский полумарафон онлайн
Сегодня 13:12
В Сумах будут судить трех участников ОПГ, которые из СИЗО обманывали доверчивых граждан
Сегодня 12:57
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков
Сегодня 12:44
Мэру Сум уже можно задавать вопросы на ежегодный отчет
Сегодня 12:05
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.