Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59261

В Сумах пройдет Открытый чемпионат города по жиму

26 июня ко Дню Конституции Украины, всех желающих приглашают принять участие в Открытом чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа.

Место проведения соревнований: г.Сумы, Альтанка. Начало соревнований в 17.30.

Регистрация, взвешивания - в день соревнований с 16.00 до 17.30.

Весовые и возрастные категории:

- Юноши, девушки - 18 лет включительно;

- Юниоры, юниорки - 19-23 лет включительно;

- Мужчины, женщины - 24-39 лет включительно;

- Мужчины, женщины (мастерс) - 40 лет и старше.

Девушки, юниорки и женщины-мастерс независимо от собственного веса, жмут штангу весом 25 кг.

Женщины, независимо от собственного веса, жмут штангу весом 30 кг.

Юноши с собственным весом:

- до 60 кг жмут штангу весом 40 кг.

- до 80 кг жмут штангу весом 50 кг.

- более 80 кг жмут штангу весом 60 кг.

Юниоры и мужчины с собственным весом:

- до 70 кг жмут штангу весом 60 кг,

- до 90 кг жмут штангу весом 70 кг

- более 90 кг жмут штангу весом 90 кг.

Абсолютное первенство - 150 кг.

Ветераны мужчины жмут штангу на выбор весом 50 кг, 75 кг или 100 кг.

Спорт Анонс Жим
view counter

По тематике

Сумчан приглашают на велопробег
Сегодня 08:02

Сумчан приглашают на велопробег

Хотите получить массу положительных эмоций, проехаться по живописным местам и хорошо провести время в веселой, дружелюбной, спортивной компании?...

В Сумах пройдет чемпионат города по теннису
Вчера 11:20

В Сумах пройдет чемпионат города по теннису

26-28 июня на кортах «Теннисной академии» в городском парке состоится Открытый чемпионат Сум среди юношей и девушек....

У Сумах збиратимуть сміття на швидкість
08.06.2020 11:52

У Сумах збиратимуть сміття на швидкість

Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі «ЕкоКрос», що приурочений до всесвітньої акції «Година Землі»....

Сумську молодь запрошують на «Байд-тур»
03.06.2020 08:33

Сумську молодь запрошують на «Байд-тур»

Якщо хочеш активно вийти з карантинної сплячки та не боїшся намочити ніжки – Центр дозвілля молоді запрошує тебе на "Байд...

У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»
03.06.2020 08:03

У Сумах пройде Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»

15-18 червня у Сумах в готелі «Reikartz Суми» пройде друга Всеукраїнська Школа «Жіноче лідерство як ресурс розвитку громад»....

Новости

В Сумах три новых случая коронавируса
Сегодня 10:00
Число заболевших коронавирусом на Сумщине перевалило за две сотни
Сегодня 08:57
Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
Вчера 09:54
В Сумах будут судить за убийство сожительницы
Сегодня 10:12
Власть меняется: в Сумах меняют мусорные контейнеры
Сегодня 10:04
Сумской суд арестовал имущество днепровской фирмы, которую подозревают в финансировании терроризма
Сегодня 09:52
ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского
Сегодня 09:39
В Сумах пройдет Открытый чемпионат города по жиму
Сегодня 08:59
В Сумах до сих пор решают, как благоустраивать территорию вокруг «Романтики»
Сегодня 08:34
В Сумском СИЗО появились платные камеры
Сегодня 08:18
В Сумах будут проводить тесты на COVID-19 в двух лабораториях (видео)
Сегодня 08:12
Сумчан приглашают на велопробег
Сегодня 08:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.