В Сумах пройдет Открытый чемпионат города по жиму

Место проведения соревнований: г.Сумы, Альтанка. Начало соревнований в 17.30.
Регистрация, взвешивания - в день соревнований с 16.00 до 17.30.
Весовые и возрастные категории:
- Юноши, девушки - 18 лет включительно;
- Юниоры, юниорки - 19-23 лет включительно;
- Мужчины, женщины - 24-39 лет включительно;
- Мужчины, женщины (мастерс) - 40 лет и старше.
Девушки, юниорки и женщины-мастерс независимо от собственного веса, жмут штангу весом 25 кг.
Женщины, независимо от собственного веса, жмут штангу весом 30 кг.
Юноши с собственным весом:
- до 60 кг жмут штангу весом 40 кг.
- до 80 кг жмут штангу весом 50 кг.
- более 80 кг жмут штангу весом 60 кг.
Юниоры и мужчины с собственным весом:
- до 70 кг жмут штангу весом 60 кг,
- до 90 кг жмут штангу весом 70 кг
- более 90 кг жмут штангу весом 90 кг.
Абсолютное первенство - 150 кг.
Ветераны мужчины жмут штангу на выбор весом 50 кг, 75 кг или 100 кг.
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