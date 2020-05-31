В Сумах пройдет Открытый чемпионат города по жиму 26 июня ко Дню Конституции Украины, всех желающих приглашают принять участие в Открытом чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа.

Место проведения соревнований: г.Сумы, Альтанка. Начало соревнований в 17.30. Регистрация, взвешивания - в день соревнований с 16.00 до 17.30. Весовые и возрастные категории: - Юноши, девушки - 18 лет включительно; - Юниоры, юниорки - 19-23 лет включительно; - Мужчины, женщины - 24-39 лет включительно; - Мужчины, женщины (мастерс) - 40 лет и старше. Девушки, юниорки и женщины-мастерс независимо от собственного веса, жмут штангу весом 25 кг. Женщины, независимо от собственного веса, жмут штангу весом 30 кг. Юноши с собственным весом: - до 60 кг жмут штангу весом 40 кг. - до 80 кг жмут штангу весом 50 кг. - более 80 кг жмут штангу весом 60 кг. Юниоры и мужчины с собственным весом: - до 70 кг жмут штангу весом 60 кг, - до 90 кг жмут штангу весом 70 кг - более 90 кг жмут штангу весом 90 кг. Абсолютное первенство - 150 кг. Ветераны мужчины жмут штангу на выбор весом 50 кг, 75 кг или 100 кг.