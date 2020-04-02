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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Суд восстановил люстрированного прокурора Сумской области

9 июня Сумской окружной административный суд рассмотрел дело № 818/2842/14 по иску Петрова Владимира Георгиевича к Офису генерального прокурора, прокуратуре Сумской области о признании незаконными действия, отмене приказа, восстановлении на работе.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и признал противоправным и отменил приказ Генерального прокурора Украины от 23 октября 2014 года № 1472к об увольнении Петрова В. с должности прокурора Сумской области; восстановил Петрова В.Г. в должности прокурора Сумской области; взыскал с прокуратуры Сумской области в пользу Петрова В.Г. средний заработок за время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 9 июня 2020 года в общей сумме 1 117 770 грн.

Решение суда в части восстановления в должности и взыскании месячного заработка в сумме 16 695 грн подлежит немедленному исполнению.

Решением суда обязано Офис Генерального прокурора отозвать из Министерства юстиции Украины сведения о применении к Петрову В.Г. запрета, предусмотренного ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очистке власти», для исключения таких сведений из Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очистке власти», сообщает сайт суда.

Напомним: Владимир Петров был прокурором области с апреля по октябрь 2014 года, то есть уже после Революции Достоинства.

Право Владимир Петров Восстановление на работу Люстрация Прокурор Сумской области
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