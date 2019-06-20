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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57214

Сумского студента выбрали в исполком УАФ

На XXIII Конгрессе УАФ, который состоялся во Львове, были внесены изменения в состав руководящих органов ассоциации.

С должностей вице-президентов УАФ отозвано Константина Елисеева, Андрея Мацолу и Тараса Герулу. С должностей членов Исполкома УАФ отозвано Владимира Бандурова, Томаса Гримма, Александра Караваева и Тараса Юрика.

На должности первых вице-президентов УАФ избран Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. На должности вице-президентов УАФ избран Александр Шевченко и Юрия Записоцкий, который будет занимать две должности - вице-президента и генерального секретаря. На должности членов Исполкома УАФ избран Виктор Межейко, Евгений Дикий, студент НН ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко Александр Зинченко, Тараса Герула и Василий Заторский, пишет сайт АФСО.

Спорт Александр Зинченко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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