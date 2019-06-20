Сумского студента выбрали в исполком УАФ

С должностей вице-президентов УАФ отозвано Константина Елисеева, Андрея Мацолу и Тараса Герулу. С должностей членов Исполкома УАФ отозвано Владимира Бандурова, Томаса Гримма, Александра Караваева и Тараса Юрика.
На должности первых вице-президентов УАФ избран Алан Плиев и Анатолий Демьяненко. На должности вице-президентов УАФ избран Александр Шевченко и Юрия Записоцкий, который будет занимать две должности - вице-президента и генерального секретаря. На должности членов Исполкома УАФ избран Виктор Межейко, Евгений Дикий, студент НН ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко Александр Зинченко, Тараса Герула и Василий Заторский, пишет сайт АФСО.
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