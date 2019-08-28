Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу

Были определены пары 1/8 финала:
«Виктория» В. Бобрик - «Валедианс-Peroff»
«Likarske Juniors» - «Sumy Psel»
«СФ ХНУВД» - «Легион» Кровное
«Степановка» - «Слобожанщина-Агро»
«Сумыхимпром» - «Форест» В. Вильмы
«Звезда» - «Ника»
«Хлебодар» Степановка - «Ураган»
«Феникс» - «Forza»
О датах и месте проведения матчей будет сообщено позже.
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