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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14107

Поліцейські Сумщини закликають громадян дотримуватись правил безпеки на воді

З настанням літнього сезону жителі області все частіше намагаються відпочити і оздоровитися біля річок та озер. Та мало хто задумується про те, що навіть невеликі водойми можуть стати причиною для трагедії. І випадок, що стався в Краснопільському районі тому підтвердження.

Безпека на воді – гостре питання спекотного сезону, нехтування якого вартує життя. Та дотримання встановлених правил, забезпечує уникнення трагедій та непередбачуваних наслідків, причинами яких можуть стати: і купання в стані алкогольного сп'яніння. Саме воно і послугувало передумовою загибелі 55-річного чоловіка з Краснопільського району.
Тож, працівники поліції нагадують громадянам елементарні правила поведінки на воді. А тим, хто відпочиває з дітьми, закликають свідомо ставитись до безпеки своїх дітей, наголошувати та роз’яснювати підростаючому поколінню необхідність дотримання техніки безпеки під час перебування на водоймах.
Отже, убезпечити відпочинок вам допоможуть такі загально прийняті правила:
-не заходьте у воду в нетверезому стані;
-не купайтеся в необладнаних, неперевірених для цього місцях;
-ніколи не пірнайте в незнайомому місці, попередньо обстежте дно водойми і переконайтесь, що під водою немає каміння, залізяк, гострих предметів, мілин;
- ніколи не плавайте наодинці, особливо коли ви не впевнені у своїх силах.
- уникайте води зі швидкою течією;
- не запливайте за попереджувальні знаки;
- не пірнайте з мостів, дамб, причалів, дерев, крутих берегів;
- не використовуйте для плавання небезпечні засоби, які не призначені для цього (дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше);
- не допускайте у воді ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук та ніг;
- для комфортного перебування у воді, пам’ятайте про її температуру, що повинна становити не нижче +17 С;
- стежте за іграми дітей навіть на мілководді, бо під час гри вони можуть впасти та захлинутися;
- при катанні дітей на плавзасобах обов’язково одягайте на них рятівні засоби.
Будьте свідомі та пильні, адже вода не пробачає легковажності.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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