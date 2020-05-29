Поліцейські Сумщини закликають громадян дотримуватись правил безпеки на воді З настанням літнього сезону жителі області все частіше намагаються відпочити і оздоровитися біля річок та озер. Та мало хто задумується про те, що навіть невеликі водойми можуть стати причиною для трагедії. І випадок, що стався в Краснопільському районі тому підтвердження.

Безпека на воді – гостре питання спекотного сезону, нехтування якого вартує життя. Та дотримання встановлених правил, забезпечує уникнення трагедій та непередбачуваних наслідків, причинами яких можуть стати: і купання в стані алкогольного сп'яніння. Саме воно і послугувало передумовою загибелі 55-річного чоловіка з Краснопільського району.

Тож, працівники поліції нагадують громадянам елементарні правила поведінки на воді. А тим, хто відпочиває з дітьми, закликають свідомо ставитись до безпеки своїх дітей, наголошувати та роз’яснювати підростаючому поколінню необхідність дотримання техніки безпеки під час перебування на водоймах.

Отже, убезпечити відпочинок вам допоможуть такі загально прийняті правила:

-не заходьте у воду в нетверезому стані;

-не купайтеся в необладнаних, неперевірених для цього місцях;

-ніколи не пірнайте в незнайомому місці, попередньо обстежте дно водойми і переконайтесь, що під водою немає каміння, залізяк, гострих предметів, мілин;

- ніколи не плавайте наодинці, особливо коли ви не впевнені у своїх силах.

- уникайте води зі швидкою течією;

- не запливайте за попереджувальні знаки;

- не пірнайте з мостів, дамб, причалів, дерев, крутих берегів;

- не використовуйте для плавання небезпечні засоби, які не призначені для цього (дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше);

- не допускайте у воді ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук та ніг;

- для комфортного перебування у воді, пам’ятайте про її температуру, що повинна становити не нижче +17 С;

- стежте за іграми дітей навіть на мілководді, бо під час гри вони можуть впасти та захлинутися;

- при катанні дітей на плавзасобах обов’язково одягайте на них рятівні засоби.

Будьте свідомі та пильні, адже вода не пробачає легковажності.

Відділ комунікації поліції Сумської області

