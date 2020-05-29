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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54219

На Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 11 по 13 червня на переважній території області очікується висока пожежна небезпека (4-го класу).

Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки.Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах та в'їзд до них транспорту.

 Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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