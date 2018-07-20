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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29220

В Сумах общественные организации могут стать «помощниками» Центра ухода за животными

В Сумах планируют создать консультативно-вспомогательный орган для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в ходе деятельности КП «Центр ухода за животными».

Соответствующий приказ подписал директор коммунального предприятия Владимир Катышев с целью создания благоприятных условий для сосуществования людей и животных, безопасности граждан и недопущения эпизоотий в Сумах, контроля за соблюдением Правил содержания животных в городе, утвержденного решением городского совета от 19 августа 2015 года, обращения и регулирования количества бездомных животных и оговоренных проблемных вопросов, связанных с работой коммунального предприятия.

Предоставить предложения относительно участников консультативно-вспомогательного органа предлагают общественным организациям, уставная деятельность которых связана с обработкой и регулированием численности бездомных животных.

Предложения в отношении участников можно присылать на электронный адрес kp_zentrdt@ukr.net до 15 июня текущего года.

Общество Центр ухода за животными
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