В Сумах общественные организации могут стать «помощниками» Центра ухода за животными В Сумах планируют создать консультативно-вспомогательный орган для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в ходе деятельности КП «Центр ухода за животными».

Соответствующий приказ подписал директор коммунального предприятия Владимир Катышев с целью создания благоприятных условий для сосуществования людей и животных, безопасности граждан и недопущения эпизоотий в Сумах, контроля за соблюдением Правил содержания животных в городе, утвержденного решением городского совета от 19 августа 2015 года, обращения и регулирования количества бездомных животных и оговоренных проблемных вопросов, связанных с работой коммунального предприятия.

Предоставить предложения относительно участников консультативно-вспомогательного органа предлагают общественным организациям, уставная деятельность которых связана с обработкой и регулированием численности бездомных животных.

Предложения в отношении участников можно присылать на электронный адрес kp_zentrdt@ukr.net до 15 июня текущего года.