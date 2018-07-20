В Сумах общественные организации могут стать «помощниками» Центра ухода за животными

Соответствующий приказ подписал директор коммунального предприятия Владимир Катышев с целью создания благоприятных условий для сосуществования людей и животных, безопасности граждан и недопущения эпизоотий в Сумах, контроля за соблюдением Правил содержания животных в городе, утвержденного решением городского совета от 19 августа 2015 года, обращения и регулирования количества бездомных животных и оговоренных проблемных вопросов, связанных с работой коммунального предприятия.
Предоставить предложения относительно участников консультативно-вспомогательного органа предлагают общественным организациям, уставная деятельность которых связана с обработкой и регулированием численности бездомных животных.
Предложения в отношении участников можно присылать на электронный адрес kp_zentrdt@ukr.net до 15 июня текущего года.
Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении петиции Рычкова Дмитрия Сергеевича «Снять с должности...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Снять с должности директора КП «Центр ухода животными» Катышева В. А.»....
КП «Центр ухода за животными» дообустраивает Центр передержки бездомных животных....
Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....
В Сумах на базе КП «Центр ухода за животными» наконец-то начали создавать Центр передержки бездомных животных....