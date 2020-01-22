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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38727

Центром одного из укрупненных районов на Сумщине может стать Тростянец

Рассматривается вариант, когда центром большого района может стать небольшой Тростянец.

Об этом сообщил советник министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря в беседе с сумским экспертом по децентрализации Александром Хоруженко, которую последний выложил в Фейсбуке.

«С Иваном Лукерей обсудили ситуацию с завершением реформы децентрализации в Украине в части как окончательного утверждения правительством базового уровня общин в Сумской области, так и нового районного уровня. Дискуссии относительно формата последнего у нас до сих пор продолжаются.

Здесь могут легко возникнуть совсем неожиданные форматы.

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По его словам, выборы в районные советы 25 октября 2020 года состоятся, объем и перечень полномочий правительством еще уточняется. И только после внесения изменений в Конституцию со следующими очередными или внеочередными выборами, выборы в районные советы не будут происходить. Но это вопрос исключительно конституционного регулирования.

Интервью стоит посмотреть всем, кто интересуется реформой децентралзиации и хочет знать все детали с первых уст», - написал А.Хоруженко.

Напомним: до сих пор ведутся споры, сколько районов будет на Сумщине: 3, 4 или 5. Какой из нынешних районов куда отправят…

Политика Децентрализация
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