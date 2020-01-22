Центром одного из укрупненных районов на Сумщине может стать Тростянец

Об этом сообщил советник министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря в беседе с сумским экспертом по децентрализации Александром Хоруженко, которую последний выложил в Фейсбуке.
«С Иваном Лукерей обсудили ситуацию с завершением реформы децентрализации в Украине в части как окончательного утверждения правительством базового уровня общин в Сумской области, так и нового районного уровня. Дискуссии относительно формата последнего у нас до сих пор продолжаются.
Здесь могут легко возникнуть совсем неожиданные форматы.
Посмотрите, Вам понравится.
По его словам, выборы в районные советы 25 октября 2020 года состоятся, объем и перечень полномочий правительством еще уточняется. И только после внесения изменений в Конституцию со следующими очередными или внеочередными выборами, выборы в районные советы не будут происходить. Но это вопрос исключительно конституционного регулирования.
Интервью стоит посмотреть всем, кто интересуется реформой децентралзиации и хочет знать все детали с первых уст», - написал А.Хоруженко.
Напомним: до сих пор ведутся споры, сколько районов будет на Сумщине: 3, 4 или 5. Какой из нынешних районов куда отправят…
Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин....
Правительство утвердило Перспективный план создания объединенных территориальных громад в Сумской области....
В Минрегионе состоялась дополнительная консультация по созданию проектов перспективного плана Сумщины....
На Сумщине продолжают бушевать децентрализационно-присоединительные страсти....
Вр. И.о. главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик прокомментировала вчерашнее заседание рабочей группы по децентрализации в области....