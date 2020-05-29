На Сумщине дали 4 года серийному угонщику К 4 годам лишения свободы приговорен серийный похититель транспортных средств.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 27-летнего молодого человека, который в течение 10 дней в Ахтырском районе похитил 2 транспортных средства.

Установлено, что обвиняемый до этого уже был 5 раз осужден, в том числе и за угон транспортных средств. Освободившись из мест лишения свободы в феврале 2019 года, молодой человек на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. Сначала он похитил из частного домовладения мотоцикл «Musstang», а уже через несколько дней завладел мопедом «Suzuki», стоявший во дворе дома.

В суде обвиняемый вину свою признал, уверял, что похищал транспортные средства, потому что ему необходимо было на чем-то ездить. После его задержания сотрудниками полиции мопед и мотоцикл он вернул владельцам.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.