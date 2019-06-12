На Сумщине погибли два брата-подростка Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков.

Происшествие произошло сегодня, 10 июня, на реке поселка Знобь-Новгородское Серединобудского района. В результате несчастного случая погибли двое братьев в возрасте 15-ти и 14-ти лет. На месте происшествия работает полиция.

В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала: 14-летний сын поехал к братьям на реку, до сих пор дети домой не вернулись.

На место происшествия выехали руководство ГУНП области и Серединобудского отделения полиции, работники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа.

Во время первоочередных поисковых мероприятий на берегу реки было найдено одежду пропавших подростков. Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружено тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих - утопление.

На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.