На Сумщине погибли два брата-подростка

Происшествие произошло сегодня, 10 июня, на реке поселка Знобь-Новгородское Серединобудского района. В результате несчастного случая погибли двое братьев в возрасте 15-ти и 14-ти лет. На месте происшествия работает полиция.
В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала: 14-летний сын поехал к братьям на реку, до сих пор дети домой не вернулись.
На место происшествия выехали руководство ГУНП области и Серединобудского отделения полиции, работники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа.
Во время первоочередных поисковых мероприятий на берегу реки было найдено одежду пропавших подростков. Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружено тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих - утопление.
На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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