Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37135

На Сумщине погибли два брата-подростка

Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков.

Происшествие произошло сегодня, 10 июня, на реке поселка Знобь-Новгородское Серединобудского района. В результате несчастного случая погибли двое братьев в возрасте 15-ти и 14-ти лет. На месте происшествия работает полиция.

В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала: 14-летний сын поехал к братьям на реку, до сих пор дети домой не вернулись.

На место происшествия выехали руководство ГУНП области и Серединобудского отделения полиции, работники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа.

Во время первоочередных поисковых мероприятий на берегу реки было найдено одежду пропавших подростков. Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружено тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих - утопление.

На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Утопление
view counter

По тематике

23.06.2019 16:27

На Чешке утонул сумчанин

На Сумщине за минувшие сутки на водоемах области погибло 2 человека....

19.06.2019 16:25

В Ворожбе в реке утонул мужчина

18 июня в г. Ворожба Белопольского района из р. Вир водолазами Сумской городской спасательно-водолазной станции было поднято тело мужчины 1976...

В Сумах на Чешке утонула женщина
17.06.2019 16:26

В Сумах на Чешке утонула женщина

Сегодня, 17 июня, в Сумах на оз. Чеха утонула женщина....

12.06.2019 11:10

На Сумщине за сутки утонули 4 человека

Жара, которая установилась в области, заставляет искать спасения в прохладе рек и озер. Однако нельзя забывать, что вода не прощает...

12.06.2019 10:24

Вода унесла жизнь сумчанки

Молодая сумчанка утонула, купаясь в одном из водоемов Сумского района....

Новости

Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
Сегодня 09:54
На Сумщине за сутки никто не заболел коронавирусом, один вылечился
Сегодня 09:34
На Сумщине плюс 5 случаев коронавируса, один в Сумах
Вчера 08:30
В Сумах произошло два ДТП с мотоциклистами
Сегодня 16:39
На Сумщине погибли два брата-подростка
Сегодня 16:37
На Сумщине дали 4 года серийному угонщику
Сегодня 16:20
Поліцейські Сумщини закликають громадян дотримуватись правил безпеки на воді
Сегодня 16:14
Центром одного из укрупненных районов на Сумщине может стать Тростянец
Сегодня 15:38
Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу
Сегодня 15:30
На Сумщині розпочали обласний проєкт «Їх долі і стежки через Сумщину пролягли»
Сегодня 14:46
Сумского студента выбрали в исполком УАФ
Сегодня 13:57
Суд восстановил люстрированного прокурора Сумской области
Сегодня 13:25
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.