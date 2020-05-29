В Сумах произошло два ДТП с мотоциклистами Два ДТП с мототранспортом произошли вчера в Сумах.

Утром, около 9 часов, патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на улице Черниговской. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110, во время разворота не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с мотоциклом Spark. В результате ДТП 54-летний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения.

А уже вечером патрульные получили еще одно сообщение о ДТП с мототранспортом на улице Степана Бандеры. К счастью, автопроисшествие между водителями автомобиля Volkswagen Caddy и мотоцикла Spark обошлось без травмированных. Водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.