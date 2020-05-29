В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец.

Прибыв на место, патрульные предварительно установили, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 6, при изменении направления движения не выдержал безопасного бокового интервала и допустил столкновение с мотоциклом Senke SK. В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде закрытого перелома голеностопного сустава правой нижней конечности.