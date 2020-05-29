В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста

Прибыв на место, патрульные предварительно установили, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 6, при изменении направления движения не выдержал безопасного бокового интервала и допустил столкновение с мотоциклом Senke SK. В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде закрытого перелома голеностопного сустава правой нижней конечности.
Два ДТП с мототранспортом произошли вчера в Сумах....
5 июня, около 21.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной....
Сотрудники Середина-Будского отделения полиции устанавливают обстоятельства ДТП, во время которого получили травмы водитель и пассажир мотоцикла....
ДТП произошло 5 июня, около 11.20, на улице Героев Сумщины напротив фонтана «Садко»....
4 июня, около 13.30, на проспекте Тараса Шевченко произошло ДТП с травмированными....