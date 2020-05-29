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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55230

В Тростянце «Мазда» сбила мотоциклиста

Патрулируя автодорогу национального значения Н 12 "Сумы - Полтава", инспекторы получили сообщение о ДТП, произошедшем в городе Тростянец.

Прибыв на место, патрульные предварительно установили, что 24-летний водитель, управляя автомобилем Mazda 6, при изменении направления движения не выдержал безопасного бокового интервала и допустил столкновение с мотоциклом Senke SK. В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде закрытого перелома голеностопного сустава правой нижней конечности.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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