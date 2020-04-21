Куда сумские дорожники будут девать 100 тонн асфальта в час? К новому сезону асфальтный завод КП «Дорремстрой» модернизировали, что позволило оптимизировать процесс производства и увеличить объемы производства.

Теперь здесь могут производить в час до 100 тонн асфальта, а также делать запасы минерального порошка, а, следовательно, не будет простоев из-за перебоев в его поставках, пишет сайт мэрии.

Завод выпускает различные виды асфальта, в частности щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обеспечивает долговечность покрытия. Ранее он хорошо зарекомендовал себя при ремонте дорог на ул. Роменская и ул. 20 лет Победы. В этом году его применят на ул. Харьковская, где дорожники рассчитывают за полторы недели закончить первый километр, и на ул. Ильинская. Всего в планах на этот год ремонт дорог более чем на 20 улицах.

В работе сумским дорожникам будет помогать новый асфальтоукладчик, произведенный в Германии.

«Модернизация асфальтового завода откроет новые возможности для ремонта сумских дорог. С этого года мы начали работать на крупнейших магистралях нашего города. Это ул. Харьковская, в планах ул. Прокофьева, пр-т М. Лушпы (очередные обещания от мэра – Ред.). Таким образом, год за годом мы идем к тому, чтобы в городе не осталось ни одной неровной дороги. Говорил, и будут подчеркивать этом в дальнейшем, - город Сумы должен стать городом ровных дорог и городом ровных тротуаров», - отметил Александр Лысенко.

На ремонт дорог в бюджете Сумской городской ОТГ на текущий год предусмотрено 150 млн грн, из них 70 млн грн - из бюджета Сумской городской ОТГ и 80 млн грн - из Дорожного фонда.

Напомним: мэр Сум не раз обещал, что в этом году также будут сделаны дороги на ул. Брянская и Боровая.