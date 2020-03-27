В Сумах до сих пор решают, как благоустраивать территорию вокруг «Романтики» 10 июня прошла совещание по вопросу благоустройства территории вокруг МЦ «Романтика».

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александры Журбы в Фейсбуке.

«По завершению рабочего дня - выездное совещание. С представителями проектных и подрядных организаций, с участием специалистов департамента инфраструктуры города Сумского городского совета обсуждали благоустройство территории вокруг МЦ «Романтика». Уже скоро чащи превратятся в зону отдыха и досуга горожан: согласно проекту, будет заменено уличное освещение, проведены в порядок подъездная дорога и лестницы. Не останется без внимания и береговая зона. Продолжение следует...», - говорится в сообщении.