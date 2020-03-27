В Сумах до сих пор решают, как благоустраивать территорию вокруг «Романтики»

Об этом сообщается на странице директора департамента инфраструктуры Александры Журбы в Фейсбуке.
«По завершению рабочего дня - выездное совещание. С представителями проектных и подрядных организаций, с участием специалистов департамента инфраструктуры города Сумского городского совета обсуждали благоустройство территории вокруг МЦ «Романтика». Уже скоро чащи превратятся в зону отдыха и досуга горожан: согласно проекту, будет заменено уличное освещение, проведены в порядок подъездная дорога и лестницы. Не останется без внимания и береговая зона. Продолжение следует...», - говорится в сообщении.
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