В Сумах разыграют Кубок города по футзалу В воскресенье, 14 июня, будет сыгран финал Кубка города по футзалу АФС.

Игра пройдет на паркете Легкоатлетического Манежа СумГУ. В ней встретятся «Lex-VSK-СумБуд» и роменский «Рятувальник».

Напомним, что «Lex-VSK-СумБуд» в серии послематчевых пенальти вырвал путёвку в финал у игроков «Сумыхимпром-СДПУ», а «Рятувальник» без проблем обыграл сумской «Спартак» еще до карантина.

Начало матча в 13:00.

Пресс-служба АФС