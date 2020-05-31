В Сумах разыграют Кубок города по футзалу

Игра пройдет на паркете Легкоатлетического Манежа СумГУ. В ней встретятся «Lex-VSK-СумБуд» и роменский «Рятувальник».
Напомним, что «Lex-VSK-СумБуд» в серии послематчевых пенальти вырвал путёвку в финал у игроков «Сумыхимпром-СДПУ», а «Рятувальник» без проблем обыграл сумской «Спартак» еще до карантина.
Начало матча в 13:00.
Пресс-служба АФС
8 июня прошла первая игра бронзовой серии чемпионата Беларуси по футзалу....
4 июня прошел второй полуфинал кубка Сум по футзалу от Ассоциации футзала Сумщины....
На 99% сумской клуб «FoodCentre-СумДУ» останется в Экстра-лиге и на следующий сезон....
Сегодня, 3 июня, прошли третьи матчи полуфинальных серий чемпионата Беларуси по футзалу....
После карантина прошли завершающие матчи Зимнего чемпионата Сум по футзалу....