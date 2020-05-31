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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02230

В Сумах разыграют Кубок города по футзалу

В воскресенье, 14 июня, будет сыгран финал Кубка города по футзалу АФС.

Игра пройдет на паркете Легкоатлетического Манежа СумГУ. В ней встретятся «Lex-VSK-СумБуд» и роменский «Рятувальник».

Напомним, что «Lex-VSK-СумБуд» в серии послематчевых пенальти вырвал путёвку в финал у игроков «Сумыхимпром-СДПУ», а «Рятувальник» без проблем обыграл сумской «Спартак» еще до карантина.

Начало матча в 13:00.

Пресс-служба АФС

Спорт Футзал
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