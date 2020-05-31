Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня

В первый игровой день сыграют футбольный клуб «Кролевец» и севериновский «Колос», липоводолинский «Альянс-2» и ФК «Ромны, «Украина-Аграрная» из Токарей и «Нефтяник» из Ахтырки и футбольный клуб «Тростянец» с ФК «Велетень» из Глухова. Краснопольский «Явор» в первом туре будет отдыхать.
10 июня на поле стадиона «Альянс-Арена» в селе Байрак Липоводолинского района разыграли первый трофей сезона - «Кубок Геннадия Свирского»....
9 июня на стадионе «Юбилейный» в Сумах состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Сумской области по футболу....
Сегодня, 6 июня, прошли два матча предварительного раунда кубка области по футболу....
И проводят товарищеские матчи, сообщает сайт Ассоциации футбола Сумской области....
Юрий Ярошенко рассказал пресс-службе липоводолинского клуба о возобновлении тренировок после карантина....