Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня Первый тур чемпионата Сумской области среди команд высшей лиги запланирован на 20 июня.

В первый игровой день сыграют футбольный клуб «Кролевец» и севериновский «Колос», липоводолинский «Альянс-2» и ФК «Ромны, «Украина-Аграрная» из Токарей и «Нефтяник» из Ахтырки и футбольный клуб «Тростянец» с ФК «Велетень» из Глухова. Краснопольский «Явор» в первом туре будет отдыхать.