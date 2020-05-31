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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04179

Чемпионат Сумщины по футболу стартует 20 июня

Первый тур чемпионата Сумской области среди команд высшей лиги запланирован на 20 июня.

В первый игровой день сыграют футбольный клуб «Кролевец» и севериновский «Колос», липоводолинский «Альянс-2» и ФК «Ромны, «Украина-Аграрная» из Токарей и «Нефтяник» из Ахтырки и футбольный клуб «Тростянец» с ФК «Велетень» из Глухова. Краснопольский «Явор» в первом туре будет отдыхать.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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