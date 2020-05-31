В Сумах будут проводить тесты на COVID-19 в двух лабораториях (видео) Госпродпотребслужба в Сумах показала лабораторию, где будут проводить тесты на COVID-19.

В Сумах готовят вторую лабораторию, где будут тестировать людей на СОVID-19 - в Госпродпотребслужбе. Учреждение имеет амплификатор, который позволяет делать тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Пока такие тесты на Сумщине проводят только в Областном лабораторном центре, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В отделе вирусологии региональной лаборатории Госпродпотребслужбы исследуют болезни животных, как домашних, так и диких. Здесь работают пять специальных боксов, в каждом из которых поэтапно исследуют биоматериалы.

Для того, чтобы проводить тестирование на коронавирус, работники лаборатории проходят обучение. Затем в лабораторию должны поступить тест-системы.

С помощью амплификатора одновременно можно исследовать 96 образцов биоматериалов.

В отделе работают пять человек - один лаборант и четверо врачей. Такого количества, говорит директор региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы Александр Коваленко, должно хватить для работы с отобранными образцами.