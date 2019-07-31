В Сумском СИЗО появились платные камеры

С 10 июня доступна услуга «платные камеры», пишет Министерство юстиции Украины.
Стоимость пребывания в этих камерах составляет: за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.
Прокуратурой Сумской области заключено соглашение о признании виновности с младшим инспектором Сумского следственного изолятора, который за неправомерную выгоду пытался передать...
Криминальный авторитет и его сокамерники, представляясь работниками банка, выманили у граждан 300 000 гривен. Часть средств от преступной деятельности передавалась...
В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В «Сумском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....