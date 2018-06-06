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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском море запретили купаться (видео)

Из-за неисправной канализации, нечистоты стекают в Косовщинское водохранилище.

В Косовщине под Сумами  запретили купаться и ловить рыбу из-за нечистот в воде. Таблички сообщают об этом на берегах Косовщинского водохранилища. Все - из-за неисправности одной из местных канализационных станций, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Местные жители рассказывают, что нечистоты не откачивают, а они текут по улице под открытым небом. Люди говорят, что не работает одна из канализационных насосных станций. А из колодцев нечистот не откачивают.

«Прорыли трактором канаву для того, чтобы стекали нечистоты в ивы, но все равно они на грунте. Все уходит в землю, в ставки, в озеро», - рассказывает житель Косовщины Григорий Поляков. Он считает, что при строительстве новых домов в Косовщини не учитывают мощностей канализации, из-за чего она выходит из строя.

Житель села Андрей Уроченко показывает один из колодцев, который находится у канализационной станции. Она - вторая в селе и работает. По его словам, все колодцы на три четверти или полностью заполнены фекалиями. Чтобы стоки не вытекали на поверхность, люди самостоятельно достраивают резервуары.

Обе канализационные станции, в этом районе села находятся на балансе «Горводоканала», говорит и.о. главы Косовщинского сельсовета Оксана Степаненко. Она рассказывает, что прошлым летом насосной станцией откачивали стоки, за что водоканал выставил счет - более 70 тыс. гривен.

«Забирать на баланс сельсовета я не буду. Потому что она стоит на болоте. Там подземные воды подходят. Это утопия», - считает руководительница сельсовета.

Главный инженер «Горводоканала» Иосиф Тысивский говорит, что насосную станцию им передали без канализационных сетей. Трубы - на балансе сельского совета. А деньги за водоснабжение и откачку нечистот - себе не берут.

«Был отказ от уплаты средств за обслуживание за перекачку стоков. Сети не наши, а сельского совета. Из-за негерметичности самотечной канализации, построенной по этим двум улицам, вода грунтовая попадает на станцию перекачки, и мы ее перекачиваем. ФЛП Литвиненко продает по счетчикам жителям, снова скажу примерно, 100 куб. м, а мы перекачиваем 700. Возникает вопрос: почему? Я ему говорю -поставьте счетчик на стоки, как того требует закон. Проблема будет, пока не сделают реконструкцию самотечных сетей, и пока жители не будут сбрасывать неучтенную воду», - считает Тысивский.

Напомним: Косовщинское водохранилище расположено на реке Сумка, которая со стороны Косовщины течет в город Сумы. В центре Сумка впадает в Псел.

Площадь водохранилища - 132 га. Его также называют «Сумским морем».

Общество Косовщинское водохранилище
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