Сумской суд арестовал имущество днепровской фирмы, которую подозревают в финансировании терроризма СБУ продолжает досудебное расследование по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность Украины производителем с Днепропетровщины.

Служба безопасности Украины продолжает досудебное расследование по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины производителем продуктов питания из Днепропетровщины. По данным предварительного следствия, организовала незаконную схему группа украинских бизнесменов, которые действовали по предварительному сговору в том числе с представителями бизнеса, которые действуют на территории так называемой «Д / ЛНР». Изготовленная на частном предприятии продукция в установленном порядке вывозилась дельцами в соседнее государство. Впоследствии в нарушение законодательства Украины и международных норм, товары незаконно ввозились на временно оккупированную территорию Украины, где реализовывалась через торговую сеть.

Злоумышленники регулярно платили в бюджеты фейковых республик «таможенные платежи», часть из которых шла на финансирование террористических организаций «Д / ЛНР» и незаконных вооруженных формирований боевиков.

Согласно постановлению Заречного районного суда г. Сумы, в рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности Украины в 2017 году, наложен арест на имущество предприятия стоимостью более 16 млн гривен, расположенного в Днепропетровской области. По версии следствия, на нем изготавливали продукцию для переправки в «Л / ДНР».

Следователями СБУ трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех причастных лиц, сообщает пресс-служба СБУ.