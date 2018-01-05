Власть меняется: в Сумах меняют мусорные контейнеры

Они будут возвращены на место в течение нескольких часов. Этот процесс происходит в связи со сменой обслуживающей организации по вывозу бытовых отходов на территории Сумской городской ОТГ.
Согласно лота №1 вместо контейнеров ООО «А-Муссон» будут установлены емкости для мусора ООО «Сервисресурс».
По состоянию на утро четверга, 11 июня, из 83 площадок работы проведены в полном объеме на 80% от общего количества. На локациях работают 2 бригады и привлечении 9 машин. Проводятся -мойка мусорных баков, уборка территории, установка контейнеров.
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