В Сумах будут судить за убийство сожительницы До 15 лет лишения свободы грозит мужчине за убийство своей гражданской жены.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

Событие произошло 12 апреля 2020 года в с. Лекарское Сумского района. Подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил свою гражданскую жену ножом в шею. От полученного ранения 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О содеянном мужчина рассказал соседям, которые и вызвали полицию. Объяснить причину своего поступка подозреваемый не может. Утверждает, что ничего не помнит.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Приговорf суда мужчина ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.