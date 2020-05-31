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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1253

В Сумах будут судить за убийство сожительницы

До 15 лет лишения свободы грозит мужчине за убийство своей гражданской жены.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

Событие произошло 12 апреля 2020 года в с. Лекарское Сумского района. Подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил свою гражданскую жену ножом в шею. От полученного ранения 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О содеянном мужчина рассказал соседям, которые и вызвали полицию. Объяснить причину своего поступка подозреваемый не может. Утверждает, что ничего не помнит.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Приговорf суда мужчина ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство
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