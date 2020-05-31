Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки на воді З настанням літа та підвищенням температурних показників все більше громадян розпочинають купальний сезон.

Та багато з них нехтують правилами безпеки, що з рештою призводить до трагічних наслідків. Так, за минулу добу на Сумщині на воді загинуло 2 людей, а всього з початку року водна стихія забрала 18 життів. 10 червня в с. Стягайлівка Серединибудського району з р. Знобівка, працівниками поліції підняті на поверхню тіла двох братів 2004 та 2006 року народження.

Тому зважаючи на кількість надзвичайних подій на водоймах, Управління ДСНС України у Сумській області застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема: