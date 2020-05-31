Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:411

Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки на воді

З настанням літа та підвищенням температурних показників все більше громадян розпочинають купальний сезон.

Та багато з них нехтують правилами безпеки, що з рештою призводить до трагічних наслідків. Так, за минулу добу на Сумщині на воді загинуло 2 людей, а всього з початку року водна стихія забрала 18 життів. 10 червня в с. Стягайлівка Серединибудського району з р. Знобівка, працівниками поліції підняті на поверхню тіла двох братів 2004 та 2006 року народження.

Тому зважаючи на кількість надзвичайних подій на водоймах, Управління ДСНС України у Сумській області застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

  • - пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • - ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • - не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • - не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • - не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • - не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • - температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • - плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • - слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;
  • Шановні громадяни! Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
  • Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

В Сумах три новых случая коронавируса
Сегодня 10:00
Число заболевших коронавирусом на Сумщине перевалило за две сотни
Сегодня 08:57
Сумской горсовет определил перевозчиков мусора в городе
Вчера 09:54
Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки на воді
Сегодня 10:41
В Сумах будут судить за убийство сожительницы
Сегодня 10:12
Власть меняется: в Сумах меняют мусорные контейнеры
Сегодня 10:04
Сумской суд арестовал имущество днепровской фирмы, которую подозревают в финансировании терроризма
Сегодня 09:52
ФК «Сумы» выиграл Кубок Свирского
Сегодня 09:39
В Сумах пройдет Открытый чемпионат города по жиму
Сегодня 08:59
В Сумах до сих пор решают, как благоустраивать территорию вокруг «Романтики»
Сегодня 08:34
В Сумском СИЗО появились платные камеры
Сегодня 08:18
В Сумах будут проводить тесты на COVID-19 в двух лабораториях (видео)
Сегодня 08:12
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.