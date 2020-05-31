Служба порятунку закликає громадян дотримуватись правил безпеки на воді

Та багато з них нехтують правилами безпеки, що з рештою призводить до трагічних наслідків. Так, за минулу добу на Сумщині на воді загинуло 2 людей, а всього з початку року водна стихія забрала 18 життів. 10 червня в с. Стягайлівка Серединибудського району з р. Знобівка, працівниками поліції підняті на поверхню тіла двох братів 2004 та 2006 року народження.
Тому зважаючи на кількість надзвичайних подій на водоймах, Управління ДСНС України у Сумській області застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:
- - пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- - ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- - не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- - не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- - не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- - не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- - температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- - плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- - слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;
- Шановні громадяни! Дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!
- Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області