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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:07286

3800 онлайн-курсів на Courséra доступні зареєстрованим безробітним Сумщини

Цікавою інформацією поділився директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

«Ви знаєте, що таке  Courséra?, - запитує він. – Я теж недавно дізнався. Це глобальна освітня платформа, яка пропонує користувачам в усьому світі доступ до безкоштовних онлайн-курсів від найкращих університетів світу. Це гуманітарні науки, психологія, економіка, підприємництво, ІТ-технології  та багато іншого. Коротше кажучи, кожен може обрати фах до душі, що йому до смаку. Зрештою, кожен має право порадитися зі своїм кар’єрним радником».

Навчання на платформі, як з’ясувалося, безкоштовне. Однак якщо слухач хоче отримати сертифікат  за результатами навчання на обраному курсі, то за нього він має заплатити всього лише до 40 доларів.

Найпопулярніший  формат навчання – курси  від 4 до 6 тижнів, які включають відеолекції, тести, обговорення на форумах тощо.

Варто зазначити, що це міжнародна освітня платформа, тому навчання переважно – англійською мовою.

Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання безробітним різних країн світу безкоштовного доступу до своїх навчальних програм. Україна стала однією з перших 5-и країн, що має таку можливість.

До послуг зареєстрованих у службі зайнятості безробітних – до 3800 онлайн-курсів та практична можливість здобути додаткові знання за 400 спеціалізаціями.

За умови успішного проходження навчання безробітні безкоштовно (!) отримають відповідні сертифікати .

Що потрібно зробити? За словами В.Підлісного, зареєстрованому безробітному необхідно звернутися до свого кар’єрного радника, які є в кожному центрі зайнятості, вказати ім’я та електронну адресу, на котру має прийти запрошення на навчання. Після одержання запрошення (а це може бути протягом 30 хвилин), перейти за посиланнями, створити свій акаунт та перейти до вибору курсів для навчання.

Зарахування слухачів здійснюється до 30 вересня 2020 року. Навчання за курсами має бути завершене до 31 грудня 2020 року.

«Пам’ятайте, - звертається В.Підлісний до безробітних Сумщини, - нові знання – безмежні можливості на ринку праці не тільки нашого регіону. Тож пропоную скористатися унікальною пропозицією. Адже інший подібний випадок у житті навряд чи трапиться».

Довідково

Сьогодні на Сумщині нараховується 23 080 зареєстрованих безробітних. З них з вищою освітою 46,4%, професійно-технічною – 44,7%, середньою – 8,9%. А, скажімо, у Сумському міському центрі зайнятості серед безробітних 64% мають вищу освіту, а в Глухівській та Охтирській міськрайонних філіях таких осіб по 51%.

Экономика Служба занятости
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