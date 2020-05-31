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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25681

Губернатор Сумщины представил еще трех новых глав райгосадминистраций

10 июня состоялось представление новых глав Глуховской, Середина-Будской и Кролевецкой райгосадминистраций.

Новых руководителей районов с их громадами знакомил глава облгосадминистрации Роман Грищенко.

Главой Середина-Будской райгосадминистрации распоряжением президента Украины назначен Виктор Губенко, Кролевецкой райгосадминистрации - Наталью Срибранець, Глуховской райгосадминистрации - Сергея Минакова.

Вручив новым главам райгосадминистраций служебные удостоверения, Роман Грищенко очертил основные задачи и приоритеты работы, на которых должны в первую очередь акцентировать внимание чиновники.

«Сегодня существует немало вызовов и задач, которые нужно совместно решать, - отметил он. - Так, все мы должны командно работать на благо области, эффективно воплощать реформы децентрализации, медицинской, образовательной, земельной. Наше качественное сотрудничество должно давать положительные изменения для жителей вверенных вам районов», - отметил Роман Грищенко.

Глава облгосадминистрации вместе с новыми главами райгосадминистраций посетил ряд объектов, которые требуют особого внимания со стороны власти, обсудил пути решения проблемных вопросов районов и городов Сумщины. Это касалось капитального ремонта дорог территориального, районного и областного значения, состояния медицины.

Справка

Перед назначением глава Середина-Будской РГА Виктор Губенко работал юрисконсультом коммунального предприятия «Глуховский тепловой район», имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере юридической службы.

Новая руководительница Кролевецкой РГА Наталья Срибранець всю свою трудовую деятельность работала в органах Пенсионного фонда Украины. Перед назначением на должность была начальником Кролевецкого отдела обслуживания граждан Главного управления ПФУ в Сумской области.

Должность главы Глуховской райгосадминистрации занял Сергей Минаков, который ранее работал директором Улановского НПК «Родничок» и имеет многолетний опыт работы на руководящей должности.

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