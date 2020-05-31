Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд

За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев – это наибольшее количество за всю пандемию. Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)
- Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)
- Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)
- Житомирская обл. - 992 (540 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)
- Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)
- г. Киев - 3671 (1053 выздоровели)
- Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)
- Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)
- Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)
- Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)
- Одесская обл. - 1045 (421 выздоровели)
- Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)
- Ривненская обл. - 2175 (1164 выздоровели)
- Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)
- Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)
- Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)
- Черниговская обл. - 341 (81 выздоровели).
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