Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 11 июня в Украине подтверждено 29070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев – это наибольшее количество за всю пандемию. Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА. В общем случаи подтверждено: - Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели) - Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели) - Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели) - Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели) - Житомирская обл. - 992 (540 выздоровел) - Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели) - Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели) - Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели) - г. Киев - 3671 (1053 выздоровели) - Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели) - Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели) - Луганская обл. - 54 (44 выздоровели) - Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели) - Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели) - Одесская обл. - 1045 (421 выздоровели) - Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели) - Ривненская обл. - 2175 (1164 выздоровели) - Сумская обл. - 203 (159 выздоровели) - Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели) - Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели) - Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели) - Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели) - Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели) - Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели) - Черниговская обл. - 341 (81 выздоровели).