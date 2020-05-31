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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:291749

Ситуация с коронавирусом в Украине: новый рекорд

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 11 июня в Украине подтверждено 29070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев – это наибольшее количество за всю пандемию. Всего в Украине 456 509 образцов исследовано методом ПЦР и 60135 образцов - методом ИФА.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1236 (808 выздоровели)

- Волынская обл. - 1266 (330 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 981 (695 выздоровели)

- Донецкая обл. - 269 (122 выздоровели)

- Житомирская обл. - 992 (540 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 1471 (634 выздоровели)

- Запорожская обл. - 510 (303 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1649 (992 выздоровели)

- г. Киев - 3671 (1053 выздоровели)

- Киевская обл. - 1919 (616 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 563 (447 выздоровели)

- Луганская обл. - 54 (44 выздоровели)

- Львовская обл. - 2414 (589 выздоровели)

- Николаевская обл. - 311 (203 выздоровели)

- Одесская обл. - 1045 (421 выздоровели)

- Полтавская обл. - 276 (256 выздоровели)

- Ривненская обл. - 2175 (1164 выздоровели)

- Сумская обл. - 203 (159 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1349 (995 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1374 (657 выздоровели)

- Херсонская обл. - 179 (173 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 523 (355 выздоровели)

- Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3793 (1176 выздоровели)

- Черниговская обл. - 341 (81 выздоровели).

Право Коронавирус
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