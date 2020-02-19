Жители Лебединщины перекрыли трассу Сумы - Киев из-за несогласия с админреформой в области

Они заблокировали пешеходный переход. Причина перекрытия - отмена встречи руководства района с главой Сумской ОГА. На ней должны были обсуждать, в составе какого района после админреформы области окажется Лебединщина, пишет UA:СУМИ.
На месте перекрытия трассы дежурит полиция. Митингующие пропускают грузовые автомобили. Легковые авто объезжают перекрытый участок по сельской дороге. Скопления автомобилей нет.
По новому проекту админустройства, Лебединский район должен быть в составе Ахтырского укрупненного района. Громада Лебединщины не согласна с таким решением и выразила желание присоединиться к Сумскому району.
В это же время глава Сумской ОГА Роман Грищенко собрал пресс-конференцию, на которой пообещал учесть позицию жителей Лебединского района по административно-территориальному делению Сумщины, сохранив разделение области на 5 районов.
Напомним: 8 июня в Лебедине провели собрание громады и озвучили 5 причин, почему не желают присоединяться к Ахтырскому району.
5 июня Лебединский райсовет собрал внеочередную сессию, на которой проголосовали за обращение к Кабмину, Верховной Раде, Президенту Украины, Сумской ОГА и Сумскому облсовету о создании и ликвидации районов.
Перспективный план области правительство утвердило 20 мая. Согласно плану, на Сумщине будет 51 громада. Насчет районов, есть разные вариант: от 3 до 5.
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