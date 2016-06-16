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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58246

Сумские щепкинцы с нетерпением ждут своего зрителя

Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина готов возобновить работу со зрителем.

В театре обеспечены все противоэпидемические мероприятия, о чем подчеркнула начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник во время комиссионной проверки заведения 10 июня.

В частности, разработаны правила пребывания зрителей в здании театра, приобретены индивидуальные средства защиты работников, одноразовые перчатки, бесконтактные термометры для осуществления температурного скрининга, необходимые дезинфицирующие средства, проведена маркировка пола, во избежание скопления зрителей перед входом и в помещении театра с целью соблюдения условий дистанции между зрителями не менее 1,5 метра.

Щепцинцы готовы представить зрителю не только спектакли и концертные программы, ставшие уже любимыми, но и подготовили во время карантина, используя онлайн и удаленный доступ, новые произведения: «Гедда Габлер» (режиссер Линас Зайкаускас), «Восемь любящих женщин» (режиссер - заслуженная артистка Украины Елена Зарицкая), «Что случилось в зоопарке» (режиссер Роман Козак), «Барышня и хулиган» (балетмейстер Виктор Байстрюченко), концертная программа лауреата Гран-при Всеукраинского конкурса оркестра театра (дирижер - заслуженный работник культуры Украины Виталий Тамилин).

Щепкинцы радостью ждут своего зрителя при условии принятия решения Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает управление культуры Сумской областной государственной администрации.

Досуг Театр им. Щепкина
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