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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20277

На Сумщине директор предприятия будет отвечать в суде за самозахват 112 га земли

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который самовольно захватил 112 га земли (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий в 2018 году с целью незаконного обогащения на территории Знобь-Новгородского поселкового совета за пределами населенного пункта засеял кукурузой и подсолнечником 112 га земли сельскохозяйственного назначения. При этом у субъекта хозяйствования не было никаких правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды указанных земельных участков. Более того, эти земли находятся в аренде другого общества с ограниченной ответственностью.

Досудебное следствие проведено Середина-Будским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает ПРЕСС-служба прокуратуры Сумской области.

Право Самозахват
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