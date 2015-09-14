На Сумщине директор предприятия будет отвечать в суде за самозахват 112 га земли Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который самовольно захватил 112 га земли (ч. 1 ст. 197-1 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий в 2018 году с целью незаконного обогащения на территории Знобь-Новгородского поселкового совета за пределами населенного пункта засеял кукурузой и подсолнечником 112 га земли сельскохозяйственного назначения. При этом у субъекта хозяйствования не было никаких правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды указанных земельных участков. Более того, эти земли находятся в аренде другого общества с ограниченной ответственностью.

Досудебное следствие проведено Середина-Будским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает ПРЕСС-служба прокуратуры Сумской области.