На Сумщине директор предприятия будет отвечать в суде за самозахват 112 га земли

По данным следствия, указанный служащий в 2018 году с целью незаконного обогащения на территории Знобь-Новгородского поселкового совета за пределами населенного пункта засеял кукурузой и подсолнечником 112 га земли сельскохозяйственного назначения. При этом у субъекта хозяйствования не было никаких правоустанавливающих документов на право собственности, пользования или аренды указанных земельных участков. Более того, эти земли находятся в аренде другого общества с ограниченной ответственностью.
Досудебное следствие проведено Середина-Будским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает ПРЕСС-служба прокуратуры Сумской области.
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из государственных предприятий, из-за...
Землю на ул. Космической выделили КП «Сумыжилкомсервис» для создания мусоросортировочной линии, однако ООО «А-Муссон» начало вывозить туда бытовой мусор....
Прокуратура в судебном порядке требует у недобросовестного пользователя освободить самовольно занятый земельный участок....
При вмешательстве прокуратуры восстановлено право граждан на доступ к лесному массиву....
На прошлой неделе неизвестные попытались захватить пустующее помещение, находящееся в коммунальной собственности....