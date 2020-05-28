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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23388

На Сумщине пьяный водитель ехал «за добавкой»

На автодороге национального значения Н12 «Сумы – Полтава» в Боромле инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого нарушил ПДД.

Во время общения с 50-летним мужчиной патрульные выяснили, что он вообще не имеет права управления. Зато от водителя был слышен запах алкоголя. Водитель этого не отрицал и согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей. Результат не удивил - 1,7 промилле, что почти в 9 раз превышает допустимую норму.

От управления мужчину отстранили и составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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