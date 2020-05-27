Сумские патрульные помогли врачам транспортировать инсультника (видео) Патрульные получили сообщение о срочной помощи бригаде медиков на улице Ковпака.

Оперативно поднявшись в квартиру на 5-м этаже, стражи порядка увидели медиков, которые оказывали помощь мужчине. Выяснилось, что у него случился инсульт (кровоизлияние в мозг), и ему очень нужна неотложная помощь.

Инспекторы и медики быстро транспортировали его на улицу в машину врачей.

Патрульные полицейские быстро сопроводили автомобиль медиков в Центральную городскую клиническую больницу.