Сумские патрульные помогли врачам транспортировать инсультника (видео)

Оперативно поднявшись в квартиру на 5-м этаже, стражи порядка увидели медиков, которые оказывали помощь мужчине. Выяснилось, что у него случился инсульт (кровоизлияние в мозг), и ему очень нужна неотложная помощь.
Инспекторы и медики быстро транспортировали его на улицу в машину врачей.
Патрульные полицейские быстро сопроводили автомобиль медиков в Центральную городскую клиническую больницу.
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