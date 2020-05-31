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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05321

Не во всех районах Сумщины с 10 июня позволили работать заведениям культуры

С 10 июня на Сумщине уже могут работать заведения культуры по приему посетителей при условии соблюдения противоэпидемических требований.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также по итогам заседания поручено Сумскому областному лабораторному центру, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Сумской области, областному Департаменту здравоохранения в случае несоответствия эпидемической ситуации на территории области признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд немедленно информировать областную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия решения об отмене ослабление некоторых противоэпидемических мероприятий.

Ведь уже сейчас послабления не могут быть применены на территориях Белопольского и Тростянецкого районов, где зарегистрированы показатели инцидентности выше нормативных (14 и 14,3 на 100 тыс. населения соответственно).

По словам директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимира Збаражского, пока фактическое состояние эпидемической ситуации на территории Сумской области (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения, а именно 2,25) позволяет дальнейшее ослабление карантинных мероприятий.

Поэтому членами комиссии было принято решение, что с 10 июня смогут работать учреждения культуры, в частности с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе проведение культурных мероприятий, при условии соблюдения противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 6 июня 2020 № 35.

Это касается и деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению. Однако соответствующее смягчения карантинных мероприятий не касается детских учреждений оздоровления и отдыха.

Во время заседания комиссии также было принято решение о возобновлении приема клиентов Сумской областной службой занятости. Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области совместно с Сумским областным лабораторным центром МЗ Украины и Сумским областным центром занятости должны разработать Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при приеме клиентов непосредственно в помещениях базовых центров занятости и филиалов Сумского областного центра занятости.

Директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш подчеркнул главам райгосадминистраций, руководству местных органов самоуправления об ответственности за проведение организационных мероприятий по обеспечению на территории соответствующих административно-территориальных единиц соблюдения противоэпидемических требований субъектами хозяйственной деятельности, по которым сняты (ослаблены) карантинные ограничения.

Общество Карантин Культура
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