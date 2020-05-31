Мистецькі школи Сумщини запрошують взяти участь у пілотному проєкті «Мистецька освіта без обмежень» Проєкт започаткований задля підвищення рівня доступності мистецької освіти, допомоги у створенні освітнього простору, дружнього для усіх, а також виявлення конкретних перешкод для інклюзивного навчання мистецтву та напрацювання рекомендацій для усунення таких перешкод.Участь у пілотному проєкті є безкоштовною – витрати на організацію вебінарів, семінарів, проживання та харчування несуть організатори програми.

Під час пілотного проєкту учасники підвищать свій рівень знань та практичних навичок для організації інклюзивного навчання у мистецькій школі, стануть експертами з фізичної доступності приміщень і навіть зможуть під керівництвом організаторів самостійно провести аудит доступності.

Крім того, мистецькі школи-учасниці пілотного проєкту матимуть можливості для спілкування та обміну досвідом, розробки спільних навчальних проєктів. Запровадження інклюзивного навчання буде здійснюватися під постійним наглядом експертів, до яких можна буде звернутися за допомогою.

Усі мистецькі школи-учасники отримають дипломи. Кінцевий термін подачі заявок для участі у прєкті – 30 червня 2020 року. Детальні умови участі у проєкті «Мистецька освіта без обмежень» тут.

Довідково

Проєкт реалізується Міністерством культури та інформаційної політики України у співпраці з Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю»