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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32169

В Путивле в Сейм скатилась легковушка

Спасатели оказали помощь в буксировке машины из реки Сейм.

10 июня в 10:25, в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Коренева в г. Путивль. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что автомобиль скатился с берега в реку Сейм. Спасатели с помощью троса и автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 отбуксировали авто на твердое покрытие. В результате происшествия никто не пострадал.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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