У Сумах перенесли «Чехов-фест» на осінь

Відбудуться наступні вистави:
- Ліс
- Убити чи любити
- Три сестри
- Корсиканка
- Пер Гюнт
- Мина Мазайло
- Нові Телесики: китайський челендж
Конкретні дати переносу будуть повідомлені пізніше. Всі придбані квитки на вище перелічені вистави дійсні. Всі інші вистави скасовані. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах.
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