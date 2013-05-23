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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58148

У Сумах перенесли «Чехов-фест» на осінь

Через продовження карантинних заходів у країні та відсутність чіткої дати зняття всіх обмежень по відвідуванню закладів культури, оргкомітетом фестивалю було прийнято рішення про перенос фестивалю на осінь.

Відбудуться наступні вистави:

- Ліс

- Убити чи любити

- Три сестри

- Корсиканка

- Пер Гюнт

- Мина Мазайло

- Нові Телесики: китайський челендж

Конкретні дати переносу будуть повідомлені пізніше. Всі придбані квитки на вище перелічені вистави дійсні. Всі інші вистави скасовані. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах.

Досуг Чехов-фест
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