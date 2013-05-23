У Сумах перенесли «Чехов-фест» на осінь Через продовження карантинних заходів у країні та відсутність чіткої дати зняття всіх обмежень по відвідуванню закладів культури, оргкомітетом фестивалю було прийнято рішення про перенос фестивалю на осінь.

Відбудуться наступні вистави: - Ліс - Убити чи любити - Три сестри - Корсиканка - Пер Гюнт - Мина Мазайло - Нові Телесики: китайський челендж Конкретні дати переносу будуть повідомлені пізніше. Всі придбані квитки на вище перелічені вистави дійсні. Всі інші вистави скасовані. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах.